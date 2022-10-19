На новом физкультурном комплексе в Орле появились тренажеры

Фото: пресс-служба администрации Орла

На новом физкультурно-оздоровительном комплексе в Орле появились тренажеры. На территории разместили семь спортивных снарядов.

Работы на физкультурно-оздоровительном комплексе открытого возле школы № 15 практически завершены. Сейчас там уложили искусственное покрытие на баскетбольном и футбольном поле. Кроме того, на территории комплекса площадью почти девять тысяч квадратных метров началась сборка уличных тренажеров. О них рассказали в пресс-службе городской администрации.

Всего их — семь: снаряд спортивной гимнастики для упражнений в висе и упоре, силовые тренажеры для подтягивания и отжимания на брусьях, для верхней тяги, для жима ногами, для тренировки грудных мышц, а также кардиотренажер на все группы мышц. Позже возле спортивных снарядов разместят зону воркаута. Там появятся брусья, шведская стенка, различные турники.

Также в спорткомплесе оборудуют площадку для стритбола и трибуны для зрителей, рассчитанные на сотню мест.