Фото: Наталья Меркулова Фото: Архив "КП"

Орловская область отправила 140 тонн картофеля в Туркменистан. Партии овощей проверил Россельхознадзор.

В октябре этого года картофель с территории Орловской области впервые экспортировали в Туркменистан. Туда отправилось 7 партий общим весом 140 тонн. Процесс проконтролировали специалисты Россельхознадзора.

- По результатам предотгрузочного контроля вся продукция соответствовала установленным требованиям страны-импортера. Фитосанитарное состояние экспортируемого картофеля подтверждено заключениями о карантинном фитосанитарном состоянии, - уточнили в пресс-службе Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Кроме того, на картофельные партии оформили фитосанитарные сертификаты, которые соответствуют действующему законодательству.