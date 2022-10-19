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Орловец на пять лет отправится в колонию за «помощь» в смягчении наказания суда. Он получил от матери местного жителя свыше 1 миллиона рублей.

В декабре 2020 года осужденный узнал, что в отношении родственника знакомого возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств. Он предложил знакомому помощь и рассказал, что может смягчить наказание. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

На самом деле мужчина не мог оказать какую-либо помощь. Он получил от матери осужденного 200 тысяч рублей, затем обманул потребовались новые платежи. Всего он выманил у нее 1 миллион 110 тысяч. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Приговор Болховского районного суда вступил в законную силу. Мужчину признали виновным в мошенничестве.

– Суд согласился с мнением государственного обвинения о виновности мужчины и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Обжаловать у орловца приговор не получилось. Он остался без изменений.