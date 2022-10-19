В Орловской области направят средства на ремонт ограждения противотуберкулезного диспансера. Финансирование поступит из областного бюджета.

Согласно распоряжению правительства региона от 14 октября на эти цели выделят 178,3 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Департамент финансов внесет изменения в областной бюджет. Ранее сообщалось, что всего на ремонтные работы потратят около 800 тысяч рублей. Выделенные 178 тысяч потратят на ремонт ограждения. В планах еще капитально отремонтировать кровлю галереи между первым и вторым корпусом.