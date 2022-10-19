Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Орловские власти выделят более 1,4 миллиона рублей на ремонт крыши Болховского техникума. Кровля обвалилась еще в середине августа.

Распоряжение глава региона подписал 14 октября. Финансовый департамент выделит 1 миллион 478 тысяч рублей на устранение последствий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Студенты Болховского филиала Орловского техникума агробизнеса и сервиса обучаются в трех корпусах. После обрушения крыши в одном из них была создана межведомственная комиссия. Они проводила экспертизу. Позже было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, к ЧП привела халатность чиновников.