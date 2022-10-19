Орловец получил 6 с половиной лет колонии-поселения за ДТП с погибшим. Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении 32-летнего жителя поселка Верховье вступил в законную силу приговор. Верховский районный суд признал мужчину виновным. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Установлено, что в августе 2019 года местный житель села пьяным за руль, разогнал автомобиль до высокой скорости, не справился с управлением и вылетел в кювет. В машине находился пассажир, который получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

– Суд согласился с позицией государственного обвинения о виновности мужчины и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Осужденный безуспешно обжаловал решение суда. Судебная коллегия оставила решение без изменения.