Орловские спасатели вышли на огневую полосу

Условия оказались приближены к реальному ЧП Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Орловские спасатели отработали навыки на огневой полосе. Газодымозащитники боролись с ЧС в условиях, приближенных к реальным.

Огневую полосу психологической подготовки сотрудники МЧС прошли на тренировочном комплексе в пожарной части по охране поселка Знаменка и Орловского района. Там смоделировали привычную среду, в которой работают пожарные. Про этот тренировочный комплекс рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В огневую полосу психологической подготовки входят лабиринт, емкость с горящей жидкостью, трап над приямком с горящей жидкостью, металлическая площадка эстакады. Набор специальных снарядов предназначен для развития у газодымозащитниковморально-психологических и волевых качеств, способности оперативно мыслить, умения контролировать свои действия и управлять ими в сложной обстановке пожара или ЧС.

Все упражнения спасатели выполняли в условиях воздействия реального огня, а также в боевой одежде пожарного и дыхательных аппаратах на сжатом воздухе. Так огнеборцы повысили свой уровень профессионального мастерства, готовность к тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ.