Бунинка приглашает жителей Орла на "Макошины посиделки"

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Орловцев и гостей региона приглашают на хороводно-игровую программу в Бунинку. Мероприятие пройдет в библиотеке 22 октября.

В грядущую субботу в универсальном читальном зале Орловской областной библиотеки имени Бунина пройдет хороводно-игровая программа для детей и взрослых «Макошины посиделки». С народными забавами, традициями славянских осенних игр гостей познакомят участники фольклоного клуба «Орловские вечорки».

Как рассказали в Бунинке, в программу мероприятия вошли подвижные и командные игры такие, как «Пряха», «В клубок», «Ленты» и многие другие. Помимо участия в играх, посетители закружатся в капустных хороводах и продемонстрируют свои умения в мастер-классе по ткачеству.

Подробнее о мероприятии расскажут по телефону: 76-49-20.

КОГДА? ГДЕ?

22 октября, 11.00

ул. Максима Горького, 43

(12+)