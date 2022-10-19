Похитителю мобильников придется ответить перед законом Фото: Нина СОКОЛОВА

В Орле поймали мужчину, промышлявшего кражей телефонов. На серийного завели дела по двум уголовным статьям.

О пропаже сотовых телефонов в отдел полиции Железнодорожного района сообщили сразу двое жителей областного центра. В беседе с заявителями сотрудники полиции выяснили все обстоятельства. Так, у мужчины смартфон увел новый знакомый, предложивший выпить. Он попросил телефон, чтобы позвонить другу, который принесет все для застолья. После этого владелец не увидел ни своего сотового, ни недавно появившегося знакомого. Кроме этого, тот самый орловец утащил телефон у орловчанки, который она оставила на кресле во дворе своего дома. Похитителя задержали оперативники.

По информации пресс-службы регионального УМВД, за кражу и мошенничество на 34-летнего орловца завели два уголовных дела. Стоимость похищенных гаджетов оценили в 15 тысяч рублей.

Сейчас следствие продолжается, а телефонный воришка получил подписку о невыезде и надлежащем поведении.