В Орловской области из-за хорошего урожая замедлилась инфляция

Хороший урожай в области поспособствовал снижению инфляции Фото: Нина СОКОЛОВА

В Орловской области замедлилась годовая инфляция. Этому поспособствовал богатый урожай в регионе.

О том, что в сентябре этого года на Орловщине инфляция снизилась до 14, 6 % рассказали в орловском отделении Банка России. В основном, процент инфляции упал из-за роста предложения на рынке овощей. Так как этот год отличился урожаем и плюсом к тому увеличились посевные площади, то дешевле стали картофель и лук.

Помимо того, на рынок стали поставлять больше мяса птицы. Цены на сосиски и колбасы в Орле также не растут. Этому поспособствовало снижение цен на кормовое зерно и меры государственной поддержки. Еще в регионе упали цены в автосалонах и магазинах мебели из-за низкого спроса.

- Теперь цены растут уже гораздо медленнее, чем весной, а на некоторые товары цены снижаются.Производители постепенно находят новых поставщиков сырья и комплектующих, импортеры налаживают новые пути перевозки товаров, - отметила начальник экономического отдела орловского отделения Банка России Наталья Киселева.