Фото: пресс-служба правительства региона

В Орловской области снова возобновили частичную мобилизацию. Группа орловцев уже отправлена в учебную часть.

Об этом рассказал губернатор региона Андрей Клычков в телеграм-канале. Очередная группа мобилизованных отправилась в учебную часть для прохождения воинской подготовки и боевого слаживания.

– Автобус в ребятами уже отправлен, и уже завтра они приступят к выполнению воинских обязанностей, - сообщил губернатор.

Каждый мобилизованный получил дополнительную экипировку – тактический рюкзак с полным комплектом одежды, спальный мешок, белье и другие полезные предметы. Со всеми ребятами будет поддерживать связь.

Напомним, недавно Орловщина получила новое мобилизационное задание от Министерства обороны. Оно коснется офицеров и прапорщиков. В настоящее время собирается посылка для орловских добровольцев. Ее должны направить в пятницу. А недавно регион направил около 17 тонн гуманитарного груза мобилизованным бойцам.