Фото: пресс-служба администрации города Орла

Мэрия Орла: подрядчик Красного моста выполняет только некоторые работы заранее. Сейчас компания готовится к повторному прохождению госэкспертизы.

Пресс-служба администрации города Орла опубликовала комментарий в социальных сетях, касающийся публикаций в местных СМИ о работах на Красном мосту.

Напомним, накануне в областном совете состоялось заседание комитета по экономике и градостроительной деятельности, где выступал Андрей Горевских – представитель подрядной организации «Уваровская ПМК-22» которая занимается ремонтом Красного моста. «Комсомолка» сообщала, что на заседании был затронут вопрос о дополнительных работах, направленных на укрепление объекта.

– Да, эти работы действительно ведутся без утвержденного проекта. То есть, проект, он существует, но эти работы мы не сможем запроцентовать, пока не проведем корректировку проекта. Эти работы делаются на свой страх и риск. Чтобы не остановить строительство, стараемся идти вперед, - сказал Андрей Горевских.

В мэрии уточнили, что не все работы на объекте выполняются до получения заключения – «на свой страх и риск», а только некоторые. Это связано с тем, что часть работ может быть принята ОМЗ только после повторной экспертизы, в подрядчик стремится не выбиться из графика.

Также замдиректора компании-подрядчика рассказал, что план-график ремонта моста есть, он выполняется, а в случае появления дополнительных работ проблем со сроками сдачи объекта возникнуть не должно.

– Работы ведутся в круглосуточном режиме при непосредственном контроле Объединенного муниципального заказчика, - подчеркнули в пресс-службе администрации города Орла.