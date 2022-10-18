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Орловские каратисты завоевали 17 медалей на межрегиональном турнире. Соревнования прошли в Тульской области.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Спортивное мероприятие состоялось в городе Донской Тульской области. 350 спортсменов из Тулы, Орла, Калуги и Москвы разыгрывали призы. Орловщину представляли 22 человека под руководством шестикратного чемпиона по каратэ Александра Калинина.

Алиса Найденкова, Анна Кочеткова, Степан Суглобов завоевали золотые медали в категории «Фантом». В «Кумитэ» или поединках сильнейшими стали Алена Найденкова, Анна Кочеткова, Дмитрий Кирюхин и Захар Логвинов. Серебряные медали завоевали Алиса Найденкова, Даниил Башкутский, Степан Суглобов, Мария Альшанова и Дмитрий Блохов. Бронза у Ильи Морозова.