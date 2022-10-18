Сбер: объем выдачи «Семейной ипотеки» в Черноземье вырос на 65%

По итогам третьего квартала 2022 года по программе «Семейная ипотека» Сбербанк в Центральном Черноземье выдал более 650 кредитов, что почти на 20% больше, чем за этот же период прошлого года. При этом объем льготного кредитования вырос на 65% – до 2,4 млрд рублей.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Востребованность льготного ипотечного кредитования растёт. Большая часть выданных кредитов с господдержкой для семей с детьми пришлась на Воронеж – 280 сделок на более чем 1 млрд рублей».

Переход на новую программу возможен, если:

— в семье родился ребёнок после 2018 года включительно или есть ребёнок с инвалидностью возрастом до 18 лет;

— остаток задолженности по кредиту не превышает 85% от стоимости жилья: 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей для остальных субъектов РФ;

— объект недвижимости приобретён у юридического лица (застройщика или инвестора), то есть опция распространяется только на новостройки (квартира, таунхаус, жилой дом).