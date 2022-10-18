Орловца будут судить за смертельный удар ногой. Инцидент произошел на алкогольной почве.

Житель города Ливны получил обвинительное заключение от межрайонной прокуратуры. Он обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшее смерть человека по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Следствие выяснило, что в январе 2021 мужчина выпивал алкогольные напитки со своей знакомой, после чего между ними возник конфликт. После ливенец ударил женщину ногой, обутой в твердую обувь в область сердца и легких. Потерпевшая скончалась в больнице.

Ливенский районный суд рассмотрит уголовное дело 39-летнего мужчины.