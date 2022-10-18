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Происшествия18 октября 2022 12:17

Орловца будут судить за смертельный удар ногой

Инцидент произошел на алкогольной почве
Сергей Силаев

Орловца будут судить за смертельный удар ногой. Инцидент произошел на алкогольной почве.

Житель города Ливны получил обвинительное заключение от межрайонной прокуратуры. Он обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшее смерть человека по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Следствие выяснило, что в январе 2021 мужчина выпивал алкогольные напитки со своей знакомой, после чего между ними возник конфликт. После ливенец ударил женщину ногой, обутой в твердую обувь в область сердца и легких. Потерпевшая скончалась в больнице.

Ливенский районный суд рассмотрит уголовное дело 39-летнего мужчины.