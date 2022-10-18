«Ростелеком» предложил орловскому бизнесу решения по кибербезопасности

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В мероприятии приняли участие руководители профильных подразделений отделения Банка России в регионе, Сбера, Орловского государственного аграрного университета, Болховского завода полупроводниковых приборов, Знаменского СГЦ (Группа компаний «Эксима»).

Специалисты провайдера и представители бизнес-сообщества обсудили проблемы цифрового развития предприятий, внедрения систем кибербезопасности и виртуальных сервисов для хранения информации, а также применение виртуальных ЦОДов (центров обработки данных). «Ростелеком» предложил решения, которые полностью заменяют импортные аналоги и превосходят их по уровню надежности.

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Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Наша компания разработала единую платформу, которая обеспечивает сетевую безопасность и защиту клиентов от интернет-угроз. Она создана на базе инновационной технологии программно-определяемых сетей (SD-WAN) и не имеет аналогов в России. Система объединяет антиспам-фильтрацию входящих писем электронной почты, сервисы защиты сайтов, приложений и устройств от DDoS-атак, фишинга, вредоносного программного обеспечения, а также другие сервисы защиты информационных систем в соответствии с законодательством РФ».

«Ростелеком» предлагает партнерам сервисную модель сотрудничества. Клиенты вносят абонентскую плату, а оператор на постоянной основе обеспечивает информационную безопасность, гарантирует конфиденциальность, целостность и доступность данных.

Узнать подробнее об услуге можно на сайте «Ростелекома» и по бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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