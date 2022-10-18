Фото: Алексей ФОКИН

Новое мобилизационное задание для Орловской области коснется офицеров и прапорщиков. Ранее в регионе приостанавливали отправку мобилизованных.

Об получении нового задания от Министерства обороны губернатор Андрей Клычков сообщил на своей странице во «Вконтакте» в ходе общения с подписчиками.

– Я правильно понимаю, что нового задания от МО РФ еще не поступало?, - спросила одна из подписчиц главы региона.

– Поступило на офицеров и прапорщиков, - ответил Клычков.

Ранее отправку мобилизованных приостанавливали дважды. В последний раз до 17 октября. В то же время повестки продолжали приходить, но мобилизованных не отправляли в учебные центры. Воинские части были временно к этому не готовы.

В настоящее время собирается посылка для орловских добровольцев. Они попросили медикаменты, одежду, теплое белье, рации, квадрокоптеры. Ее должны направить в пятницу. А недавно регион направил около 17 тонн гуманитарного груза мобилизованным бойцам.