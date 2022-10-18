Дачные автобусы из Орла перестанут ходить с 24 октября

Дачный сезон подошел к концу Фото: Ольга СУПОНЕВА

Текущая неделя - последняя в 2022 году, когда автобусы подвозят дачников к их участкам. Последний день работы дачных маршрутов 23 октября, с 24 числа транспорт перестанет ходить.

Сезон огородных и садовых работ подошел к концу, уже нет большой надобности в курсировании автобусов. В администрации города орловцев попросили завершить дела на своих участках. По крайней мере, доехать на общественном транспорте на дачи уже не получится. Речь идет об отмене автобусов №61,65 и 20д.

В пресс-службе администрации Орла отмечают, что за сезон автобусы перевезли около 7 тысяч дачников.