Больше 184 миллионов получит на расселение аварийных домов Орловская область

Орловщина получит деньги на расселение аварийных домов Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловская область получит финансовую поддержку на переселение людей из аварийных домов. Региону из федерального бюджета направят больше 184 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, распоряжение уже подписал Михаил Мишустин. Всего разных регионам России федеральная казна даст больше 24 миллиардов рублей на расселение многоэтажек, отживших свой век. Речь идет о финансировании в текущем, 2022 году.

- В сложившихся условиях необходимо проследить за эффективным использованием по прямому назначению каждого рубля, - цитирует пресс-служба обладминистрации Михаила Мишустина.