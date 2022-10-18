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Общество18 октября 2022 7:35

Больше 184 миллионов получит на расселение аварийных домов Орловская область

Средства региону выделены из федеральной казны
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Орловщина получит деньги на расселение аварийных домов

Орловщина получит деньги на расселение аварийных домов

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловская область получит финансовую поддержку на переселение людей из аварийных домов. Региону из федерального бюджета направят больше 184 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, распоряжение уже подписал Михаил Мишустин. Всего разных регионам России федеральная казна даст больше 24 миллиардов рублей на расселение многоэтажек, отживших свой век. Речь идет о финансировании в текущем, 2022 году.

- В сложившихся условиях необходимо проследить за эффективным использованием по прямому назначению каждого рубля, - цитирует пресс-служба обладминистрации Михаила Мишустина.