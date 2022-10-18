Несколько пожаров в жилых домах случилось на Орловщине за сутки

В ЧП обошлось без жертв Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области за сутки пожарные несколько раз тушили пламя, охватившее жилые дома. ЧП случались в разных районах региона.

Так, ночью 17 октября, в первом часу, бригады их двух пожарных частей выезжали в деревню Болотово Орловского округа: здесь огонь разгорелся в доме на три квартиры. В итоге его затушили, однако по всей площади сгорела и рухнула кровля, одна из квартир полностью выгорела. Никто не пострадал.

А днем, около полудня, случился пожар в Хотынецком районе. В селе Красные Рябинки огонь разгорелся в частном доме. В итоге выгорела ванная комната, также обошлось без пострадавших.

Как сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, в обои случаях причину возгораний еще предстоит установить. Всего же за сутки сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию разных ЧП, их последствий и помощь людям 19 раз.