Директором школы №30 в Орле стала Елена Королькова

Новый директор школы №30 Орла Елена Королькова

В Орле у школы №30 новый директор. Возглавила учебное учреждение Елена Королькова.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Женщина работает в образовании с 1988 года. Сама она родом из Ярославля, окончила в этом городе университет. Сразу начала работать по специальности: была учителем, воспитателем, заведующей детским садом в Ярославле.

С 2004 года Елена Королькова жила и трудилась в Тульской области, с 2016 года и до настоящего времени возглавляла Белевскую детскую школу искусств, а теперь перебралась в Орел. Коллективу школы №30 нового руководителя представили 17 октября.

Елене Корольковой скоро исполнится 54 года. Она является обладателем Почетной грамоты Министерства образования и науки России.