Пожилой водитель "Камаза" погиб на дороге под Орлом

Водитель грузовика погиб Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области погиб пожилой водитель "Камаза". Грузовик перевернулся в кювет.

Подробнее о происшествии рассказали в Госавтоинспекции региона. Авария случилась на прошедших выходных. В воскресенье, 16 октября, 70-летний мужчина ехал за рулем грузового автомобиля по дороге "Залегощь-Красное". Было около двух часов дня, когда он не справился с управлением.

- Водитель допустил съезд в левый придорожный кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП он скончался на месте, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошлые выходные на дорогах Орла и области зарегистрировано 22 ДТП. В этих авариях пострадало 7 человек. Так, в Мценске на пешеходном переходе легковая "Десятка" сбила сразу двоих молодых людей.