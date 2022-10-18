Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 октября 2022 5:55

В Орле работник бара украл у посетителя кругленькую сумму денег

На молодого человека завели уголовное дело
Нина СОКОЛОВА
Теперь молодому человеку придется отвечать за кражу перед судом

Теперь молодому человеку придется отвечать за кражу перед судом

Фото: Нина СОКОЛОВА

В Орле работник бара украл у посетителя кругленькую сумму денег. На молодого человека завели уголовное дело.

Инцидент произошел в одном из баров Заводского района ночью. Отдохнуть туда пришел житель Болховского района с крупной суммой денег. Купюры он хранил в кармане куртки. В какой-то момент своих денег мужчина не обнаружил и позвонил в полицию. На месте работала следственно-оперативная группа.

После разговора со свидетелями и самим потерпевшим, сотрудники полиции просмотрели записи с камер, которые были в заведении. На них и попал предполагаемых похититель. Им оказался 18-летний орловец, который проходил стажировку в этом баре. Его задержали сотрудники уголовного розыска. Потратить деньги воришка не успел, их изъяли полицейские.

- По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».В настоящее время ведется следствие. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.