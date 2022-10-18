Теперь молодому человеку придется отвечать за кражу перед судом Фото: Нина СОКОЛОВА

В Орле работник бара украл у посетителя кругленькую сумму денег. На молодого человека завели уголовное дело.

Инцидент произошел в одном из баров Заводского района ночью. Отдохнуть туда пришел житель Болховского района с крупной суммой денег. Купюры он хранил в кармане куртки. В какой-то момент своих денег мужчина не обнаружил и позвонил в полицию. На месте работала следственно-оперативная группа.

После разговора со свидетелями и самим потерпевшим, сотрудники полиции просмотрели записи с камер, которые были в заведении. На них и попал предполагаемых похититель. Им оказался 18-летний орловец, который проходил стажировку в этом баре. Его задержали сотрудники уголовного розыска. Потратить деньги воришка не успел, их изъяли полицейские.

- По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».В настоящее время ведется следствие. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.