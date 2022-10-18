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Происшествия18 октября 2022 5:51

В Мценске "Десятка" сбила двоих парней на пешеходном переходе

Молодые люди получили травмы
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
В Мценске двое пешеходов оказались под колесами

В Мценске двое пешеходов оказались под колесами

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Мценске двое пешеходов оказались под колесами авто, переходя дорогу по зебре. Молодых людей сбила "Десятка".

Об аварии рассказали в Госавтоинспекции. Все случилось поздним вечером в минувшее воскресенье, 16 октября. Было около десяти часов, когда 17-летние юноши переходили дорогу по нерегулируемому переходу по улице Машиностроителей. В этот момент здесь, со стороны улицы Кузьмина, ехал 51-летний мужчина на отечественной легковушке. "ВАЗ" сбил молодых людей.

- В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на дорогах региона полицейские зафиксировали 22 ДТП. В этих происшествиях получили травмы разной степени тяжести 7 человек, 1 погиб.