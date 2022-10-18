Фото: пресс-служба администрации Орла

В центре Орла открылась выставка «Парад Победы». Экспозиция знакомит посетителей с уникальными материалами о Великой Отечественной войне.

Выставка «Парад Победы» начала работать в городском парке Орла. Ее организовал Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» при участии Государственного исторического музея. Под открытым небом разместили стенды с уникальными материалами из музейных фондов.

- Герои великого военного шествия 24 июня 1945 года прошли во главе и в составе сводных полков десяти фронтов, другие стояли на трибуне, а третьи были гостями парада. Их документы, фотографии, оружие и вещи раскрывают тему героических и драматических военных будней, - рассказали про экспозицию в пресс-службе городской администрации.

Экспонаты расскажут зрителям о заключительных днях войны, подготовке к значимому событию - особому параду в честь Победы, а также о том, как прошел торжественный обед в Кремле в конце мая – июне 1945 года.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать до 2 декабря.

Городской парк культуры и отдыха.

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