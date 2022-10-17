Орловские спортсмены везут 19 медалей из Санкт-Петербурга

400 спортсменов из шести регионов РФ соревновались во всех спортивных дисциплинах кобудо. Фото со страницы "БУ ОО "Центр спортивной подготовки" г. Орел" в VK.

В Северной столице состоялись открытые соревнования по кобудо и фестиваль боевых искусств с участием 400 спортсменов из шести регионов РФ по всем спортивным дисциплинам кобудо. Сборную команду Орловской области представляли клуб боевых искусств «Будокан» (тренер В. Курский) и спортивный центр «Асгард» (тренер Е. Сидоров). В активе наших спортсменов 19 наград, из которых семь – золотые.

Два первых места занял Максим Серёжкин. В возрастной категории 14-15 лет он стал лучшим в дисциплинах «ката с оружием» и «бои на нунчаку». По одном золоту выиграли - Владимир Курский (18+, ката с оружием), Сергей Пехтерев (18+, бои на нунчаку), Евгений Елочкин (12-13 лет, бои ниппон кэмпо), Владимир Курский, Дмитрий Горбатов, Родион Домнин (12-13 лет, командные бои на нунчаку) и Анна Изотова (10 лет, бои ниппон кэмпо).