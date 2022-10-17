В Орле откроется выставка реконструкций русских одежд. Познакомиться с экспозицией можно будет в Военно-историческом музее.

Выставка «Дабы иноземных традиций не перенимали…» начнет работать в областном центре с 18 октября. На ней представят реконструкции русских одежд XVI-XVII веков. Автором экспозиции стал кандидат исторических наук Дмитрий Коренев.

- На выставке представлены основные виды одежд, бытовавшие в русской жизни. Изготовленные из натуральных тканей, вручную, они дают представление о том, как выглядели купец и зажиточная горожанка, крестьянка южнорусских уездов и московская боярыня, солдат и сын боярский, - рассказали про экспонаты в Орловском краеведческом музее.

Кроме того, там будут демонстрироваться образцы вооружения прошлых лет: английский мушкет и крепостное ружье. Выставка будет работать в Орле до 18 ноября.

КОГДА? ГДЕ?

18 октября, 10.30

ул. Нормандия-Неман, 1

(6+)