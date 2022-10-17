Доходы и расходы бюджета обсудили на комитете в облсовете Фото: Сергей Силаев

Доходы бюджета Орловской области прогнозируются на уровне 49,5 миллиардов рублей в 2022 году. Расходы превышают доходы на 1,9 миллиарда рублей.

Доходный и расходный прогноз бюджета Орловской области представила руководитель департамента финансов региона Елена Сапожникова на заседании профильного комитета в облсовете, которое состоялось 17 октября.

- Налоговые и неналоговые доходы ожидаются на уровне 28,1 миллиарда рублей, с приростом на 2 миллиарда к прошлому году. Безвозмездные поступления – на уровне 21,4 миллиарда с приростом 1,8 миллиарда рублей, - рассказала Сапожникова.

Руководитель департамента уточнила, что по всем видам доходов прогнозируется рост в 2022 году. Что касается расходов, 7,7 миллиарда рублей уйдет на оплату труда с ростом на 1,3 миллиарда. На социальные выплаты потратят 7,4 миллиарда приростом 200 миллионов рублей. Большой объем поддержки уйдет на неработающее население – 3,3 миллиарда, однако с учетом специального коэффициента может поменяться.

На дороги уйдет около 6,3 миллиарда, на сельское хозяйство потратят 2,3 миллиарда. На социальную сферу уйдет свыше 30 миллиардов. Расходы прогнозируются на уровне 51,4 миллиарда рублей.