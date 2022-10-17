Фото: пресс-служба правительства региона

В Орле наградили педагогов и чиновников. Они получили почетные грамоты, звания и благодарственные письма.

Церемония награждения состоялась сегодня, 17 октября, в здании областной администрации. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Андрей Клычков поблагодарил орловцев за работу на благо региона и профессионализм, а затем вручил награды. Управленцы получили почетные грамоты и благодарственные письма, а 11 педагогов – звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».

Глава региона наградил представителей департамента образования, специалистов в сфере воспитания, методиста дополнительного образования, главного эксперта итоговой аттестации и других представителей образования.