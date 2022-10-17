Фото: пресс-служба правительства региона

В Орловской области выявили 76 случаев COVID-19 за сутки. Умер 1 пациент.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе на 17 октября предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число подтвержденных случаев на Орловщине достигло отметки 132 673. Из них 76 – за последние сутки.

Победили болезнь за 24 часа 85 орловцев. Всего местные жители закрыли больничные 129 594 раз.

Во всей Орловской области госпитализация понадобилась лишь 1 пациенту. В больнице умер 1 человек. Общее число жертв коронавирусной инфекции в регионе с начала пандемии – 1 956.