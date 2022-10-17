Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Житель Железногорска на охоте застрелил мужчину рядом с орловской деревней. Несчастный случай произошел в светлое время суток.

Делом занимается следственный комитет. По данным специалистов, мужчина находился рядом с деревней Березовка Дмитровского района Орловской области. Он не удостоверился в том, что в кустарнике нет людей и выстрелил туда. 29-летний местный житель скончался, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас собираются доказательства. Мужчина признал вину и дал подробные показания. Расследование уголовного дела продолжается.