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Происшествия17 октября 2022 8:22

Житель Железногорска на охоте застрелил мужчину рядом с орловской деревней

Несчастный случай произошел в светлое время суток
Сергей Силаев
Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Житель Железногорска на охоте застрелил мужчину рядом с орловской деревней. Несчастный случай произошел в светлое время суток.

Делом занимается следственный комитет. По данным специалистов, мужчина находился рядом с деревней Березовка Дмитровского района Орловской области. Он не удостоверился в том, что в кустарнике нет людей и выстрелил туда. 29-летний местный житель скончался, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас собираются доказательства. Мужчина признал вину и дал подробные показания. Расследование уголовного дела продолжается.