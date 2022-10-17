В Кромском районе горел маслоэкстракционный завод

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В Кромском районе горел завод. Пожар охватил почти 500 квадратных метров.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. Маслоэкстракционный завод загорелся утром, 15 октября, в селе Вожово.

Огонь находился внутри здания. Пожарные ликвидировали возгорание после нескольких часов тушения. На месте работали несколько пожарно-спасательных частей.

Причины произошедшего установят специалисты. Пострадавших нет. Предприятие в Кромском районе открыли в 2021 году. Сумма инвестиций составила порядка 2,8 миллиарда рублей.