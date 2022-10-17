Фото: официальный туристический портал орловской области

«Охотников замок» в Орловской области получил зоны охраны. Здание находится в Колпнянском районе.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Глава региона подписал постановление 13 октября. «Замок» находится в селе Яковка Колпянснкого района. Статус объекта культурного наследия был получен ранее. Теперь устанавливаются зоны охраны.

Согласно требованиям, в границах зон запрещаются определенные действия: хозяйственные, причиняющие вред, строительные, земляные работы, прокладка инженерной инфраструктуры, размещений павильонов, рекламных баннеров, контейнерных площадок.

«Охотников замок возвели на землях Якова Охотникова – советника Екатерина ll. Достопримечательность находится в деревне Яковка, куда можно проехать по дороге Ливны - Р119 (Дросково). Из колпны до Яковки каждый день ездят автобусы, а до Колпны можно добраться на электричке из Курска или Орла.