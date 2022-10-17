Фото: без-мусора.рф

В Орловской области закупят более 1 600 контейнеров для раздельного сбора мусора. Их получат четыре муниципалитета.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Орел, Ливны, Мценск и Орловский район получат новые контейнеры до конца 2022 года. В Мценске планируют заключить прямой договор, а остальных муниципальных образованиях проведут аукционы.

Всего закупят 1 659 контейнеров. Большую часть установят в Орле – 1 104, в Орловском районе – 251, в Ливнах – 173, в Мценске – 131. Орловская область два года подряд получает деньги на эти цели. Регион прошел конкурсный отбор на предоставление субсидии и в следующем году.

Контейнеры позволяют отделять стекло, пластик, металлы и бумагу, а затем использовать отходы как вторсырье. 100% отходов на Орловщине отправляется на сортировку.