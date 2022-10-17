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В Орловском онкологическом диспансере медики эвакуировали 40 пациентов из-за задымления. Пострадало радиологическое отделение

О происшествии рассказали в пресс-службе правительства региона. Инцидент произошел в 9.20 утра, 16 октября. В радиологическом отделении сработала пожарная сигнализация.

Медицинский персонал смог эвакуировать 40 пациентов на время устранения очага задымления. Специалисты МЧС оперативно ликвидировали возгорание.

– По предварительным данным, источником задымления мог послужить один из люминесцентных светильников в помещении хозблока. На текущий момент все пациенты возвратились в свои палаты, никакой угрозы нет, - сообщил исполнявший обязанности руководителя департамента здравоохранения региона Игорь Петчин.