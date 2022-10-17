В Орловской области проходят мероприятия в рамках Российской экологической недели

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В эти дни регионы проводят различные экологические мероприятия: акции, субботники, тематические лекции в учебных заведениях и конкурсы.

Мероприятия в рамках экологической недели проходят и в Орловской области. В них участвуют и организации, и физические лица.

Сегодня, 15 сентября, сотрудники УК «Зеленая роща», регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Орловской области совместно с представителями перевозчиков и мусоросортировочной компании «Экосити» провели субботник по уборке мусора. Участники очистили обочины орловской объездной дороги по направлению к Курску.

«Субботники предполагают в основном очистку труднодоступных для специальной мусороуборочной техники мест, поэтому сегодня был выбран именно такой участок. В результате было вывезено более тонны ТКО. Отмечу, что осуществлялся раздельный сбор мусора, который, надеюсь, в ближайшее время станет привычным для всех и прочно войдет в обиход. От регоператора приношу благодарность всем, кто посвятил свой выходной экологическим акциям и в целом активно участвовал в мероприятиях Российской экологической недели!» - отметил директор УК «Зеленая роща» Александр Муромский.