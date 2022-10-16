На рабочей неделе 17-21 октября в Орле ожидаются дожди, снег и сильный ветер

Погода на новой рабочей неделе в Орле будет переменчивой Фото: Ольга СУПОНЕВА

Солнечная погода, царящая последнее время в Орле, уступит место хмурому небу, похолоданию, осадкам и сильным ветрам на грядущей неделе. Публикуем подробный прогноз погоды с 17 по 21 октября.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 17 октября в городе пасмурно. Временами небольшой дождь. В ночное время всего +1, днем воздух прогреется до +10. Ветер юго-западный 5 м/с, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Во вторник 18 октября вновь облачно, без осадков. Столбики термометра между отметками от +4 градусов ночью до +16 днем. Ветер юго-западный 5 м/с, давление понизится до 747 мм рт.ст.

В среду 19 октября от +8 ночью до +13 днем. Пасмурно, временами небольшой дождь. Ветер западный 4 м/с, давление 739 мм рт.ст.

В четверг 20 октября похолодает и все также будет облачно. В темное время суток на термометрах +3 градуса, ожидается дождь со снегом. Днем до +7, небольшой дождь. Ветер придет с севера, скорость 4 м/с. Давление 740 мм рт.ст.

В пятницу 21 октября в ночное время заморозок -2 градуса, временами небольшой снег. Днем растеплится до +6, выглянет солнце. Атмосферное давление на уровне 749 мм рт.ст., ветер северный 4 м/с.