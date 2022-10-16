Пьяный житель Мценска удирал по городу от полиции на угнанной "Ниве"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН Фото: Архив "КП"

В Мценске полицейские задержали пьяного мужчину, который колесил по городу на угнанном автомобиле. Владелец "Нивы" оставил автомобиль на пару минут, беспечно не забрав ключи из замка зажигания.

Когда мужчина вернулся, то не обнаружил машину на прежнем месте. Оставалось только идти в полицию и написать заявление об угоне. Всем постам была направлена ориентировка и через какое-то время патруль ДПС увидел машину, подходящую под описание в ней. Полицейские пытались остановить машину, но водитель стал удирать, началась погоня. В итоге лихача удалось задержать, по всем признакам, он был изрядно подшофе. Состояние алкогольного опьянение подтвердило и проведенное освидетельствование.

В итоге, как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, на мужчину составили протокол о пьяном вождении и суд постановил арестовать лихача на 10 суток. А вот за угон придется отвечать уже по соответствующей уголовной статье: возбуждено уголовное дело.

- В настоящее время отбывшему административный арест подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. После проведения необходимых следственных действий транспортное средство будет возвращено владельцу, - пояснили в ведомстве.