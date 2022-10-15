Орловец, который нашел куст конопли, попал под уголовное дело. Из растения он изготовил марихуану.

Проверяя поступившую оперативную информацию, полицейские установили, что житель Верховского района причастен к наркопреступлению. 40-летнего мужчину досмотрели и нашли у него сверток с веществом растительного происхождения. Его отправили на экспертизу, которая подтвердила, что в свертке было 18 граммов марихуаны.

- В отношении мужчины подразделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Сам же задержанный рассказал сотрудникам полиции, что нашел куст конопли, когда был на рыбалке. Листья он оборвал и высушил, а затем собирался употребить получившийся наркотик. На данный момент правоохранители продолжают предварительное расследование и устанавливают все детали.