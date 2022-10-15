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Происшествия15 октября 2022 7:17

Орловец, который нашел куст конопли, попал под уголовное дело

Из растения он изготовил марихуану
Нина СОКОЛОВА

Орловец, который нашел куст конопли, попал под уголовное дело. Из растения он изготовил марихуану.

Проверяя поступившую оперативную информацию, полицейские установили, что житель Верховского района причастен к наркопреступлению. 40-летнего мужчину досмотрели и нашли у него сверток с веществом растительного происхождения. Его отправили на экспертизу, которая подтвердила, что в свертке было 18 граммов марихуаны.

- В отношении мужчины подразделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Сам же задержанный рассказал сотрудникам полиции, что нашел куст конопли, когда был на рыбалке. Листья он оборвал и высушил, а затем собирался употребить получившийся наркотик. На данный момент правоохранители продолжают предварительное расследование и устанавливают все детали.