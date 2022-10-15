Орловский губернатор Клычков про Новый год: "Не вижу оснований, чтобы не провести праздник"

Орловский губернатор высказался относительно новогодних празднований Фото: Ольга СУПОНЕВА

Губернатор Орловской области Андрей Клычков высказал свою точку зрения относительно возможности празднования Нового года-2023 в регионе и проведения мероприятий. Тему глава региона затронул во время прямого эфира, который он провел в соцсетях 14 октября.

Про грядущие новогодние праздники губернатора спросили жители области. Андрей Клычков отметил, что пока что рано об этом говорить, однако оснований для отмены торжеств он не видит.

- Не вижу оснований, чтобы не провести праздник. Ребята мобилизованные ушли на службу. Здесь остались их родные, дети. Те люди, для которых мы должны найти возможность сделать праздник, - отметил Андрей Клычков.

Также губернатор пояснил, что празднования не устраиваются за бюджетный счет, уходят на это привлеченные средства.

В некоторых регионах России их главы принимают решение об отмене праздников, чтобы сэкономить средства в пользу мобилизованных. Орловская область регулярно помогает бойцам, участвующим в СВО, передает гуманитарные грузы. Также регион оказывает помощь и беженцам, вынужденно покинувшим свои дома в зоне СВО.

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