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Общество15 октября 2022 7:09

Орловский губернатор Клычков про Новый год: "Не вижу оснований, чтобы не провести праздник"

Глава региона высказал точку зрения, относительно новогодних мероприятий
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Орловский губернатор высказался относительно новогодних празднований

Орловский губернатор высказался относительно новогодних празднований

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Губернатор Орловской области Андрей Клычков высказал свою точку зрения относительно возможности празднования Нового года-2023 в регионе и проведения мероприятий. Тему глава региона затронул во время прямого эфира, который он провел в соцсетях 14 октября.

Про грядущие новогодние праздники губернатора спросили жители области. Андрей Клычков отметил, что пока что рано об этом говорить, однако оснований для отмены торжеств он не видит.

- Не вижу оснований, чтобы не провести праздник. Ребята мобилизованные ушли на службу. Здесь остались их родные, дети. Те люди, для которых мы должны найти возможность сделать праздник, - отметил Андрей Клычков.

Также губернатор пояснил, что празднования не устраиваются за бюджетный счет, уходят на это привлеченные средства.

В некоторых регионах России их главы принимают решение об отмене праздников, чтобы сэкономить средства в пользу мобилизованных. Орловская область регулярно помогает бойцам, участвующим в СВО, передает гуманитарные грузы. Также регион оказывает помощь и беженцам, вынужденно покинувшим свои дома в зоне СВО.

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