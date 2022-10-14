Полиция вычислила похитителя стройматериалов Фото: Нина СОКОЛОВА

Орловец стащил с чужого участка кирпичи на 54 тысячи рублей. За кражу мужчина попал под уголовное дело.

Кирпичи-лего 50-летний житель региона приметил, когда проезжал мимо чужого участка. Недолго думая, мужчина вызвал манипулятор и перевез пять поддонов с двумя тысячами кирпичей к себе в деревню, расположенную в Орловском Муниципальном округе. В полицию обратилась владелица участка, которая заметила пропажу стройматериалов. Ущерб оценили в 54 тысячи рублей.

За кражу на похитителя завели уголовное дело по 158 статье Уголовного Кодекса. Краденые кирпичи сотрудники полиции уже изъяли.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, в настоящее время ведется следствие. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Нанесенный ущерб мужчина уже возместил.