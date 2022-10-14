Выходные 15-16 октября в Орле ожидаются солнечными и с заморозком

В Орле ожидается заморозок Фото: Ольга СУПОНЕВА

На грядущих выходных, 15-16 октября, в Орле ожидается солнечная погода с ночным заморозком. Публикуем подробный прогноз от синоптиков Росгидрометцентра.

В субботу 15 октября в ночное время столбики термометров уйдут в минус: ожидается температура 1 градус ниже нуля. Воздух днем прогреется до +11. Облачность переменная, атмосферное давление на уровне 753 мм рт.ст. Осадков не предвидится, ветер юго-западный 2 м/с.

В воскресенье 16 октября в ночное время 0 градусов днем вновь до +11. Небо с небольшой облачностью, без осадков. Давление на уровне 756 мм рт.ст., ветер сменится на южный, скорость 2 м/с.

По предварительному прогнозу, с началом будущей недели в город придут ветра и дожди. Температура будет держаться в районе +1..+2 и даже +8 градусов ночью, в дневное время на уровне +7..+14.