Кривцовский мемориал в Болховском районе привели в порядок

Фото газеты «Болховские куранты»

Завершилось благоустройство Кривцовского мемориала в Болховском районе. Это место, которое хранит память о сражениях, которые шли на Орловщине во времена Великой Отечественной войны.

На территории мемориала рабочие уложили брусчатку: теперь все центральные дорожки и тропы к памятникам в плитке. Постамент Вечного огня облицовали гранитом, установили ограждение, которое не позволит транспорту заехать непосредственно на территорию мемориала. Также тут появились лавочки, на которых гости памятного места могут отдохнуть.

Обошлись работы в 13 миллионов рублей.

- Благоустройство мемориала проведено в рамках федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» при содействии губернатора, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кривцовский мемориал - место, где ежегодно перезахоранивают останки советских воинов, поднятых во время "Вахты памяти". Здесь постоянно отдают дань подвигам наших предков, сражавшихся за Победу.