В Орле возбуждено дело после гибели четверых человек от угарного газа

В Орле возбуждено уголовное дело после гибели четверых человек от угарного газа. Трагедия случилась 10 октября: двое мужчин и две женщины были найдены мертвыми в квартире в Зареченском микрорайоне.

После ЧП с печальным исходом начались проверки. Хватило нескольких дней, чтобы понять: происшествие - не роковая случайность, а следствие оказания небезопасных услуг.

- Предположительно возможной причиной трагедии стало ненадлежащее обеспечение безопасности при содержании и эксплуатации внутриквартирного газового оборудования. На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - сообщила "КП" Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области.

В прокуратуре обещали держать ход расследования на контроле.

Ранее следком сообщал, что уголовное дело после происшествия возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".