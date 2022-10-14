Выставка «Когда вы будете в Спасском…» открылась в Москве

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Орловская выставка «Когда вы будете в Спасском…» открылась в столице. Она посвящена вековому юбилею музея-заповедника Тургенева.

В Государственном музее истории русской литературы имени Даля на Зубовском бульваре в Москве 12 октября открылся уголок родового имения Ивана Тургенева. Художественная инсталляция «Когда вы будете вСпасском…» представляет зрителю множество музейных экспонатов.

- Это фамильные портреты и фотографии Тургеневых-Лутовиновых, личные вещи Ивана Сергеевича и его родных, первые издания произведений писателя и иллюстрации к ним, письма, живописные этюды. Здесь можно увидеть подлинные вещи, крайне редко покидающие Спасское: охотничье ружьё Тургенева, его шляпу, ягдташ, портреты писателя и его отца, няни и кормилицы, - рассказали про экспозицию в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново».

Кроме того, многие выставочные разделы проиллюстрированы аудиоцитатами, которые откроются посетителям в специальном мобильном приложении с QR-кодом. А мультимедийный комплекс заочно перенесет зрителя в Спасское. Также в состав выставки вошли ценные экспонаты из музея истории русской литературы имени Даля, Орловского объединённого литературного музея Тургенева, Дома-музея Тургенева - филиала Государственного музея Пушкина.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать до 10 января.

Государственный литературный музей имени Даля.

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