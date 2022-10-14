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Экономика14 октября 2022 10:54

Орловским аграриям выделят деньги на развитие производства масличных растений

Область получит 90 миллионов рублей
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Регион получит дополнительную поддержку

Регион получит дополнительную поддержку

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловская область получит в 2022 году 90 миллионов рублей на стимулирование производства масличных культур. Федеральной субсидией поддержат аграриев.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, финансовую поддержку окажет федеральный центр. Михаил Мишустин уже подписал распоряжение о выделении средств регионам России, в их число вошла и Орловская область. Всего дополнительно из федерального бюджета на эту цель будет направлено 4,8 миллиарда, из них почти 90, а точнее 89, 9 миллиона, предназначены нашему региону.

- Адресатами станут индивидуальные предприниматели и предприятия, занимающиеся выращиванием и переработкой масличных культур,м- пояснили в областной администрации.