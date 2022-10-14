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Спорт14 октября 2022 10:48

В Орле пойдет Кубок области по женскому боксу

Соревнование продлится с 14 по 17 октября
Нина СОКОЛОВА
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В Орле пойдет Кубок области по женскому боксу. Соревнование продлится с 14 по 17 октября.

По информации пресс-службы областного Правительства, кубок Орловской области по боксу среди девушек и женщин «Осенний вызов» пройдет в конгресс-холле ТМК «ГРИНН».

В поединках на ринге сойдутся порядка 300 спортсменок. Участие в спортивном состязании примут представительницы 20 российских регионов в возрасте от 12 лет и старше. Первые поединки начнутся 14 октября в 17.00, а закончатся 17 октября.

К слову, недавно орловцы показали отличные результаты на Всероссийском турнире по спортивному ориентированию. В копилку орловской сборной серебро и бронзу принесли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 10.