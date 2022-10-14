В Орле открылась фотовыставка «Антарктический круиз». На ней представлены работы Николая Малых.

Выставка снимков фотографа из Санкт-Петербурга Николая Малых открылась в Орловском краеведческом музее сегодня, 14 октября. Сам автор работ очень разносторонний. По образованию он физик, а по роду деятельности – специалист по сетевым технологиям.

О заслугах и наградах фотографа рассказали в краеведческом музее. Николай Малых - член Творческого союза художников России (IFA), Королевского общества фотографов Великобритании (RPS). Он принимал участие в коллективных выставках в России, Норвегии, Греции, Литве. Имеет медали IFA.

Также автор демонстрировал свои работы на персональных выставках, посвященных путешествиям по северному Заполярью и Антарктиде.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать в течение месяца.

ул. Гостиная,2

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