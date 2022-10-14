Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орле наградили мужчин в преддверии Дня отца. Главам семей вручили почетные грамоты, благодарности и юбилейные знаки.

Торжественное мероприятиесостоялось в областной администрации. На нем присутствовали представители Департамента соцзащиты, областного Совета, митрополии и общественники. Орловские отцы были отмечены различными наградами за высокие достижения в работе, активное участие в социально-экономическом и культурном развитии Орловщины. Мужчинам вручили почетные грамоты и благодарности главы региона, облсовета и Уполномоченного по правам ребенка. Пять орловцев получили юбилейный знак «85 лет Орловской области».

- В числе награжденных также представители рабочих профессий, члены научного сообщества, работники культуры, сотрудники силовых структур и правоохранительных органов. Все они заботливые отцы, которые стали прекрасным примером для своих детей, - отметили в пресс-службе областного Правительства.

Также с предстоящим праздником присутствующих поздравили воспитанники театральной студии «Маскарад», которые подготовили творческий номер.