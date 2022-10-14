Фото: Евгения Гусева Фото: Архив "КП"

Орловские предприятия вошли в список лучших экспортеров ЦФО. Определены обладатели Всероссийской премии "Экспортер года".

Как сообщает РИА со ссылкой на Российский экспортный центр, лидерами по количеству завоеванных премий стали Москва и Московская область. Однако звания лучших в различных номинациях удостоились и предприятия Орловщины.

Так, среди крупных компаний победу завоевало предприятие "Фригоглас Евразия", специализирующееся на производстве коммерческого холодильного оборудования. А кабельный завод "Эксперт кабель" стал первым в номинации "Ответственный экспортер ESG" среди малого бизнеса.

По информации Российского экспортного центра, хотя ЦФО географически занимает всего 4% территории страны, доля его в экспорте превышает 40%.