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Экономика14 октября 2022 8:46

Орловские предприятия вошли в список лучших экспортеров ЦФО

Определены обладатели Всероссийской премии "Экспортер года"
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: Евгения Гусева

Фото: Евгения Гусева

Фото: Архив "КП"

Орловские предприятия вошли в список лучших экспортеров ЦФО. Определены обладатели Всероссийской премии "Экспортер года".

Как сообщает РИА со ссылкой на Российский экспортный центр, лидерами по количеству завоеванных премий стали Москва и Московская область. Однако звания лучших в различных номинациях удостоились и предприятия Орловщины.

Так, среди крупных компаний победу завоевало предприятие "Фригоглас Евразия", специализирующееся на производстве коммерческого холодильного оборудования. А кабельный завод "Эксперт кабель" стал первым в номинации "Ответственный экспортер ESG" среди малого бизнеса.

По информации Российского экспортного центра, хотя ЦФО географически занимает всего 4% территории страны, доля его в экспорте превышает 40%.